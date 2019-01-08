Компанія Amazon стала найдорожчою публічною компанією у світі

Фото: Amazon (mdbiznews.commerce.maryland.gov)

Microsoft з капіталізацією 784 млрд доларів опинився на другому місці

Amazon вперше стала найдорожчою публічною компанією у світі, її ринкова капіталізація наразі становить 797 мільярдів доларів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

Зазначається, що зміни відбулися після того, як під час торгів 7 січня вартість акцій Amazon зросла на 3% до 1629,51 долара.

При цьому компанія Microsoft з капіталізацією 784 мільярдів доларів опинилася на другому місці. Так, акції компанії зросли менш ніж на 1% і зупинилися на рівні 102,06 доларів.

Третьою за вартістю стала материнська компанія Google - холдинг Alphabet з капіталізацією у розмірі 748 мільярдів доларів.

Нагадаємо, у жовтні засновник компанії Amazon Джефф Безос очолив рейтинг 400 найбагатших американців зі статком160 млрд доларів і став найбагатшою людиною у світі.

РБК-Україна також писало, що у кінці листопада антимонопольні органи Німеччини почали розслідування відносно компанії Amazon, яка є однією з найбільших у світі по обороту продажів товарів і послуг через Інтернет.

Додамо, працівники логістичних центрів інтернет-торгівлі Amazon у Німеччині та Іспанії 23 листопада влаштували страйк, вимагаючи поліпшення умов праці.