Работники Amazon в нескольких странах ЕС начали забастовку

Фото: Amazon (mdbiznews.commerce.maryland.gov)

Работники логистических центров Amazon в Германии и Испании устроили забастовку

Работники логистических центров интернет-торговли Amazon в Германии и Испании в пятницу, 23 ноября, устроили забастовку, требуя улучшения условий труда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По данным немецкого профсоюза Verdi, работники компании будут бастовать в течение 24 часов до полуночи, требуя лучшей оплаты труда и контрактов, гарантирующих нормальные условия труда. Компания Amazon сообщила, что участие в немецких Бад-Герсфельд и Райнберг берут около 620 работников.

В испанском центре Amazon, в Сан-Фернандо-де-Энарес, по данным профсоюза, в забастовке принимают участие до 90% персонала, они планируют бастовать также 24 ноября. При этом в компании сообщили, что эти цифры не соответствуют действительности и заказы продолжают обрабатывать.

Тем временем в Париже у штаб-квартиры Amazon состоялась акция экологических активистов, которые обвиняют компанию в поощрении чрезмерного потребления и в отсутствии системы переработки техники.

Напомним, ранее сообщалось, что рыночная капитализация онлайн-ретейлера Amazon превысила 1 трлн долларов. До Amazon из американских компаний эту отметку удалось преодолеть только Apple. Капитализация онлайн-ретейлера Amazon в ходе биржевых торгов 4 сентября ненадолго превысила 1 трлн долларов.