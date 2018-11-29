В Германии антимонопольные органы начали следствие в отношении Amazon

Фото: Amazon (mdbiznews.commerce.maryland.gov)

В последнее время ритейлеры жалуются на методы работы Amazon

Антимонопольные органы Германии начали расследование в отношении компании Amazon, которая является одной из крупнейших в мире по обороту продаж товаров и услуг через Интернет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, расследование начали, чтобы выяснить, пользуется ли Amazon своим доминирующим положением на рынке при взаимодействии со сторонними ритейлерами, использующими сайт компании в качестве торговой платформы.

Федеральное бюро по картелям Германии сообщило, что в последнее время получило много жалоб от ритейлеров относительно методов работы Amazon.

"Amazon выступает в качестве "проводника" к клиентам. Подобная двойная роль - крупнейшего торговца и крупнейшей торговой площадки - означает, что у компании есть возможность мешать другим торговцам на платформе ", - сказал глава ведомства Андреас Мундт.

По его словам, следователи изучат требования, которые Amazon предоставляют ритейлерам, которые используют сайт.

Представитель Amazon сказал, что компания оказывает полное содействие следствию и продолжит принимать меры для поддержки малого и среднего бизнеса, отказавшись от дальнейших комментариев.

Германия - второй по величине рынок для компании. На прошлой неделе Amazon столкнулась в Германии с очередной забастовкой сотрудников логистических центров, которые требуют повышения заработной платы и улучшения условий трудовых договоров.

Напомним, работники логистических центров интернет-торговли Amazon в Германии и Испании в п'пятницу, 23 ноября, устроили забастовку, требуя улучшения условий труда.

Ранее сообщалось, что рыночная капитализация онлайн-ритейлера Amazon превысила 1 трлн долларов. До Amazon из американских компаний эту отметку удалавалось преодолеть только Apple. Капитализация онлайн-ритейлера Amazon в ходе биржевых торгов 4 сентября ненадолго превысила 1 трлн долларов.