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Компании SpaceX грозит банкротство. Илон Маск назвал причину

Автор: Сергей Пышкин

Предприниматель Илон Маск пожаловался на проблемы с разработкой новейших ракетных двигателей Raptor. Из-за них компании SpaceX грозит банкротство.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

По словам Маска, сегодняшний кризис по производству двигателей Raptor хуже, чем ожидалось ранее.

Предприниматель отметил, что компания столкнется с банкротством в следующем году, если ей не удастся достичь скорости полета Starship хотя бы раз в две недели.

Чем особенный Raptor

Raptor является представителем нового перспективного поколения метановых двигателей. В то же время он имеет тягу, которая в 2 раза больше чем у Merlin 1D Vacuum, который устанавливают на вторую ступень Falcon 9.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Маск показал ракету Starship.

Уже в ноябре предприниматель анонсировал первый орбитальный полет космического корабля. Он запланирован на начало 2022 года.

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SpaceXИлон Маск