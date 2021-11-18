Впервые полетит на орбиту: Илон Маск анонсировал десятки запусков космического корабля Starship

Основатель компании SpaceX Илон Маск анонсировал первый орбитальный полет прототипа космического корабля Starship. Запуск ракеты запланирован на начало 2022 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.com .

"Мы намерены осуществить, надеюсь, десяток запусков (космического корабля Starship -ред.) в следующем году. Может и больше", - заявил Маск.

Предполагается, что космический корабль будут использовать для полетов на Луну и Марс.

Также стоит добавить, что SpaceX уже проводила тестовые полеты Starship в пределах земной атмосферы, впрочем, лишь последняя попытка отличилась успехом.

Уже в августе текущего года компания обновила двигатель на ракете-носителе Super Heavy, которая также будет участвовать в первых запусках корабля к орбите.