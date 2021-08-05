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Илон Маск показал ракету Starship, которая скоро полетит на земную орбиту

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США, Четверг 05 августа 2021 04:25
Илон Маск показал ракету Starship, которая скоро полетит на земную орбиту Фото: ракета Starship, которая скоро полетит в космос (twitter.com/elonmusk)
Автор: РБК-Украина

Илон Маск показал ракету Starship, которая скоро полетит на земную орбиту. Глава SpaceX поделился коротким видео и фотографиями ракеты и транспортировки двигателей Super Heavy.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Маска.

Компания Маска SpaceX готовится к первому орбитальному испытательному полету своей системы Starship - космического корабля, который сможет отправить космический экипаж на Луну.

SpaceX планирует запустить ракету Starship на супертяжелом ускорителе Super Heavy со своего космодрома в Бока-Чика, штат Техас.

Напомним, что Илон Маск допускает доставку Hubble на Землю с помощью Starship.

Ранее сообщалось, что американское космическое агентство NASA нашло вероятную причину поломки Hubble и готовилось к спасательной операции.

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