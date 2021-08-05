Илон Маск показал ракету Starship, которая скоро полетит на земную орбиту
Илон Маск показал ракету Starship, которая скоро полетит на земную орбиту. Глава SpaceX поделился коротким видео и фотографиями ракеты и транспортировки двигателей Super Heavy.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Маска.
Компания Маска SpaceX готовится к первому орбитальному испытательному полету своей системы Starship - космического корабля, который сможет отправить космический экипаж на Луну.
Super Heavy Booster moving to orbital launch mount pic.twitter.com/axaDnXNm84— Elon Musk (@elonmusk) August 3, 2021
SpaceX планирует запустить ракету Starship на супертяжелом ускорителе Super Heavy со своего космодрома в Бока-Чика, штат Техас.
Напомним, что Илон Маск допускает доставку Hubble на Землю с помощью Starship.
Ранее сообщалось, что американское космическое агентство NASA нашло вероятную причину поломки Hubble и готовилось к спасательной операции.