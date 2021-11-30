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Компанії SpaceX загрожує банкрутство. Ілон Маск назвав причину

Автор: Сергій Пишкін

Підприємець Ілон Маск поскаржився на проблеми з розробкою новітніх ракетних двигунів Raptor. Через них компанії SpaceX загрожує банкрутство.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNBC.

За словами Маска, сьогоднішня криза щодо виробництва двигунів Raptor є гіршою, ніж очікувалось раніше.

Підприємець зауважив, що компанія зіткнеться з банкрутством у наступному році, якщо їй не вдасться досягнути швидкості польоту Starship хоча б раз на два тижні.

Чим особливий Raptor

Raptor є представником нового перспективного покоління метанових двигунів. Водночас він має тягу, яка у 2 рази більша ніж у Merlin 1D Vacuum, який встановлюють на другий ступінь Falcon 9.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Маск показав ракету Starship.

Вже в листопаді підприємець анонсував перший орбітальний політ космічного корабля. Він запланований на початок 2022 року.

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SpaceXИлон Маск