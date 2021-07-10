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В компании Безоса не признали полет конкурента космическим

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Суббота 10 июля 2021 06:38
В компании Безоса не признали полет конкурента космическим Фото: Ричард Брэнсон, основатель Virgin Galactic (кадр видео Virgin Galactic)
Автор: Артур Родивилов

В компании Blue Origin, чей основатель и богатейший человек мира Джефф Безос отправится в космос 20 июля, заявили, что запланированный на 11 июля полет британского миллиардера и основателя Virgin Galactic Ричарда Брэнсона не будет полноценным космическим полетом. Он пройдет ниже линии Кармана - общепризнанной высоты в 100 км, с которой начинается космос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter организации.

Blue Origin опубликовала таблицу, где сравниваются предстоящие полеты двух компаний. В ней указывается, что корабль Безоса New Shepard преодолеет линию Кармана, а корабль Unity Брэнсона этого не сделает.

В Blue Origin отметили, что летательный аппарат Virgin Galactic является высотным самолетом, а не полноценным космическим кораблем. В компании указали, что у их транспортного средства есть самые большие в истории космических полетов окна размером 107х71 см и система эвакуации.

В числе преимуществ New Shepard также указываются минимальное влияние на озоновый слой и 15 удачных полетов против трех полетов у Virgin Galactic.

Напомним, вместе с Безосом на борту корабля New Shepard полетят еще трое пассажиров, в частности, его брат и 82-летняя Уолли Фанк, которая должна была улететь в космос еще в 1960-х годах.

Ожидалось, что Безос станет первым из космических миллиардеров, кто совершит космический полет на своем корабле.

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