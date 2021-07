В компании Безоса не признали полет конкурента космическим

Blue Origin опубликовала таблицу, где сравниваются предстоящие полеты двух компаний. В ней указывается, что корабль Безоса New Shepard преодолеет линию Кармана, а корабль Unity Брэнсона этого не сделает.

В Blue Origin отметили, что летательный аппарат Virgin Galactic является высотным самолетом, а не полноценным космическим кораблем. В компании указали, что у их транспортного средства есть самые большие в истории космических полетов окна размером 107х71 см и система эвакуации.

From the beginning, New Shepard was designed to fly above the Kármán line so none of our astronauts have an asterisk next to their name. For 96% of the world’s population, space begins 100 km up at the internationally recognized Kármán line. pic.twitter.com/QRoufBIrUJ