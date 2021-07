У компанії Безоса не визнали політ конкурента космічним

Blue Origin опублікувала таблицю, де порівнюються майбутні польоти двох компаній. У ній вказується, що корабель Безоса New Shepard подолає лінію Кармана, а корабель Unity Бренсона цього не зробить.

У Blue Origin відзначили, що літальний апарат Virgin Galactic є висотним літаком, а не повноцінним космічним кораблем. У компанії вказали, що у їхнього транспортного транспорту є найбільші в історії космічних польотів вікна розміром 107х71 см і система евакуації.

From the beginning, New Shepard was designed to fly above the Kármán line so none of our astronauts have an asterisk next to their name. For 96% of the world’s population, space begins 100 km up at the internationally recognized Kármán line. pic.twitter.com/QRoufBIrUJ