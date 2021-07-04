Опередит Безоса. Основатель компании Virgin Galactic 11 июля отправится в космос
В следующее воскресенье, 11 июля, должен состояться старт суборбитального корабля Unity 22 компании Virgin Galactic. На его борту, в частности, будет находиться основатель Virgin Galactic сэр Ричард Брэнсон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Virgin Galactic.
Запуск должен состояться из космопорта "Америка" в Нью-Мексико не ранее 16:00 по киевскому времени. Кораблем будут управлять опытные пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи.
Также на борту космолета будут находиться главная инструктор астронавтов Бет Мозес, главный инженер Колин Беннетт и вице-президент по государственным делам и исследованиям Сириша Банлда.
Задачей экипажа корабля будет оценка готовности салона аппарата к приему туристов и ученых. Только один пассажир корабля имеет опыт космических полетов - Бет Мозес, которая совершила суборбитальный полет в феврале 2019-го года.
Если все пойдет по плану и корабль Unity 22 совершит свой суборбитальный полет, то Брэнсон опередит своего конкурента - основателя Amazon Джеффа Безоса, который также в ближайшее время должен отправиться в космический полет.
Напомним, вместе с Безосом на борту корабля New Shepard полетят еще трое пассажиров, в частности, его брат и 82-летняя Уолли Фанк, которая должна была улететь в космос еще в 1960-х годах.
Ожидалось, что Безос станет первым из космических миллиардеров, кто совершит космический полет на своем корабле.