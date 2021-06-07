Глава Amazon полетит в космос на корабле New Shepard: кто к нему присоединится

Генеральный директор и основатель компании Amazon Джефф Безос объявил, что отправится в космос на первом пилотируемом космическом корабле New Shepard, созданном его компанией Blue Origin. Вместе с ним отправится его брат Марк и победитель аукциона.

Полет запланирован на 20 июля.

"С пяти лет я мечтал о путешествии в космос. 20 июля я отправлюсь в это путешествие вместе со своим братом. Величайшее приключение, с моим лучшим другом", - написал Безос в Instagram.

Если все пойдет по плану, Безос станет первым из космических магнатов-миллиардеров, который совершит полет на борту ракеты, в разработку которой он вложил миллионы.

Компания Blue Origin заявила, что одно место будет отдано победителю аукциона, который длится уже месяц. По состоянию на утро понедельника сумма торгов достигла 2,8 миллиона долларов.