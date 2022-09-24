Якомога менше і якомога пізніше. У Польщі розкритикували німецьку допомогу Україні

Польща дорікнула Берліну через небажання підтримати Київ з багатьох питань. За позицією Варшави "хто дає швидко, той дає двічі".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на PAP.

"Ми (польська сторона, - ред.) виходимо з того, що якщо допомагаємо, то намагаємося зробити це якомога більше, максимально посилити позиції України і зробити це якомога швидше, за англосаксонським принципом "хто дає швидко, той дає двічі", - заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау.

На думку міністра, Берлін намагається зробити усе, аби відносини з Москвою послаблювались якомога менше.

"У мене, навпаки, складається враження, що німецька політика полягає в тому, щоб надавати цю допомогу якомога менше і якомога пізніше. Чому? Я думаю, що вони хочуть, щоб відносини з Росією послаблювалися якомога менше", - зазначив Рау.