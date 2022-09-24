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Якомога менше і якомога пізніше. У Польщі розкритикували німецьку допомогу Україні

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Субота 24 вересня 2022 16:21
Якомога менше і якомога пізніше. У Польщі розкритикували німецьку допомогу Україні Фото: Збігнев Рау, міністр закордонних справ Польщі (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Польща дорікнула Берліну через небажання підтримати Київ з багатьох питань. За позицією Варшави "хто дає швидко, той дає двічі".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на PAP.

"Ми (польська сторона, - ред.) виходимо з того, що якщо допомагаємо, то намагаємося зробити це якомога більше, максимально посилити позиції України і зробити це якомога швидше, за англосаксонським принципом "хто дає швидко, той дає двічі", - заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау.

На думку міністра, Берлін намагається зробити усе, аби відносини з Москвою послаблювались якомога менше.

"У мене, навпаки, складається враження, що німецька політика полягає в тому, щоб надавати цю допомогу якомога менше і якомога пізніше. Чому? Я думаю, що вони хочуть, щоб відносини з Росією послаблювалися якомога менше", - зазначив Рау.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Німеччина нещодавно оголосила про передачу Україні додаткових гаубиць та ракетних систем залпового вогню. Водночас питання передачі танків та бронетранспортерів, на яких наполягає Київ досі не зрушило з місця.

Також нещодавно Берлін пояснив, чому не наважується на передачу танків Україні.

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