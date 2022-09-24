Как можно меньше и позже. В Польше раскритиковали немецкую помощь Украине

"Мы (польская сторона, - ред.) исходим из того, что если помогаем, то пытаемся сделать это как можно больше, максимально усилить позиции Украины и сделать это как можно скорее, по англосаксонскому принципу "кто дает быстро, тот дает дважды", - заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

По мнению министра, Берлин пытается сделать все, чтобы отношения с Москвой ослаблялись как можно меньше.

"У меня, наоборот, создается впечатление, что немецкая политика состоит в том, чтобы оказывать эту помощь как можно меньше и позже. Почему? Я думаю, что они хотят, чтобы отношения с Россией ослаблялись как можно меньше", - отметил Рау.