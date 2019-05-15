Комитету передали письмо Зеленского к Парубию

Кроме зарегистрированных народными депутатами семи постановлений о дате инаугурации новоизбранного президента, регламентный комитет также получил письмо, которое адресовано председателю Верховной рады Андрею Парубию от Владимира Зеленского. Об этом заявил первый заместитель главы комитета по вопросам регламента и организации работы ВР Павел Пинзеник, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в письме говорится о том, чтобы провести торжественное заседание 19 мая.

"В комитет поступило поручение от председателя ВР о рассмотрении письма "Председателю ВРУ Андрею Парубию от избранного президента Украины Владимира Зеленского", - заявил Пинзеник.

"Также сегодня от экспедиции ВРУ к нам пришло еще одно письмо за подписью "Избранный президент Украины Владимир Зеленский", которое адресовано первому заместителю председателя комитета по вопросам регламента Павлу Пинзенику", - добавил парламентарий.

Нардеп также зачитал обращение Зеленского к членам комитета по вопросам регламента.

"Согласно части 2 статьи 165 Регламента, дата и время проведения торжественного заседания по согласованию с новоизбранным президентом определяется ВР. В связи с этим сообщаю вам и членам комитета, что 3 мая мной подано в ВР письмо с зафиксированной позицией по дате проведения торжественного заседания", - говорится в письме Зеленского.

Напомним, глава парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная рада Украины приступит к рассмотрению вопроса о дате инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского сразу после голосования за закон о совершенствовании деятельности Государственного бюро расследований в четверг, 16 мая.

Как писало РБК-Украина ранее, постановления о дате инаугурации Владимира Зеленского могут вносить в ВР до 17 мая. На данный момент в Раде зарегистрированы 8 проектов постановлений, один из них был отозван.