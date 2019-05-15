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Рада рассмотрит инаугурацию сразу после закона о ГБР

Новости » Выборы 2019    15.05.2019 - 14:28
Рада рассмотрит инаугурацию сразу после закона о ГБР
Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парубий надеется, что сегодня комитет примет решение по соответствующим проектам постановлений

Верховная рада Украины приступит к рассмотрению вопроса о дате инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского сразу после голосования за закон о совершенствовании деятельности Государственного бюро расследований. Об этом заявил глава парламента Андрей Парубий перед закрытием утреннего пленарного заседания Рады, передает корреспондент РБК-Украина.

Спикер выразил надежду, что сегодня профильный комитет примет решение по поводу соответствующих проектов постановлений.

"Это будет очевидно такая последовательность: я надеюсь, что регламентный комитет примет решение по постановлению об инаугурации. После ГБР (завтра, - ред.) - постановления об инаугурации, затем сразу реформа парламента. И я очень рассчитываю... что мы сможем эти решения завтра провести", - отметил Парубий.

Напомним, Парубий сообщил, что Рада проголосует закон об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований в четверг, 16 мая. Голосование состоится в течение 20-25 минут после начала утреннего заседания.

Как писало РБК-Украина ранее, постановления о дате инаугурации Владимира Зеленского могут вносить в Верховную раду до 17 мая. На данный момент в Раде зарегистрированы 8 проектов постановлений, один из них был отозван.

Добавим также, сегодня регламентный комитет проведет заседание, в ходе которого рассмотрит все постановления о дате инаугурации Зеленского.

Рада проголосует за закон о ГБР в четверг Парубий рассказал, когда Рада рассмотрит инаугурацию Зеленского
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