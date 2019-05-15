Комітету передали лист Зеленського до Парубія

Окрім зареєстрованих народними депутатами семи постанов про дату інавгурації новообраного президента, регламентний комітет також отримав листа, якого адресовано голові Верховної ради Андрію Парубію від Володимира Зеленського. Про це заявив перший заступник голови комітету з питань регламенту та організації роботи ВР Павло Пинзеник, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у листі йдеться про те, щоб провести урочисте засідання 19 травня.

"До комітету надійшло доручення від голови ВР про розгляд листа "Голові ВРУ Андрію Парубію від обраного президента України Володимира Зеленського", - заявив Пинзеник.

"Також сьогодні від експедиції ВРУ до нас надійшов ще один лист за підписом "Обраний президент України Володимир Зеленський", який адресований першому заступнику голови комітету з питань регламенту Павлу Пинзенику", - додав парламентар.

Нардеп також зачитав звернення Зеленського до членів комітету з питань регламенту.

"Згідно з частиною 2 статті 165 Регламенту, дата і час проведення урочистого засідання за погодженням з новообраним президентом визначається ВР. У зв’язку з цим повідомляю вам та членам комітету, що 3 травня мною подано до ВР лист із зафіксованою позицією щодо дати проведення урочистого засідання", - йдеться у листі Зеленського.

Нагадаємо, глава парламенту Андрій Парубій заявив, що Верховна рада України приступить до розгляду питання про дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського відразу після голосування за закон про вдосконалення діяльності Державного бюро розслідувань у четвер, 16 травня.

Як писало РБК-Україна раніше, постанови про дату інавгурації Володимира Зеленського можуть вносити в ВР до 17 травня. На даний момент у Раді зареєстровані 8 проектів постанов, один з них був відкликаний.