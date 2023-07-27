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У Комітеті Ради підтримали законопроєкт про е-декларування

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Четвер 27 липня 2023 12:53
У Комітеті Ради підтримали законопроєкт про е-декларування Фото: у Комітеті Ради підтримали законопроєкт про відновлення декларування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Комітет Верховної ради України з питань антикорупційної політики підтримав новий законопроєкт про відновлення декларування до першого читання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата ВР Ярослава Юрчишина.

За його словами, Комітет підтримав проєкт закону:

  • без приховування житла яким користувалися під час війни
  • без приховування декларацій - вони всі будуть публічними. Окрім приватної інформації про декларанта та тих, хто є в її/його декларації
  • без інших дірок
  • з тим, що військові не подають декларації, поки виконують військовий обов'язок

При цьому Юрчишин вважає, що нардепи можуть запропонувати велику кількість правок до редакції законопроєкту.

Відновлення декларування

До ВР внесли законопроєкт про повернення декларацій про доходи чиновників та тих, хто претендує на посади.

Він передбачає, що люди, які у 2022-2023 роках не подали декларацію, мають зробити це протягом 90 календарних днів після набрання чинності закону. При цьому військові повинні подати декларації через 90 днів після скасування воєнного стану.

Зазначимо, що в Україні скасували обов’язок подавати декларації про доходи після початку повномасштабної війни. Проте українська влада у Меморандумі з МВФ зобов’язалася повернути е-декларування до 1 серпня 2023 року. Також передбачається відновлення функції НАЗК перевіряти декларації про активи.

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