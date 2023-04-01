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Україна зобов'язалася перед МВФ повернути обов'язкове декларування доходів чиновників

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Україна, Субота 01 квітня 2023 14:03
Україна зобов'язалася перед МВФ повернути обов'язкове декларування доходів чиновників Фото: чиновники знову заповнюватимуть декларації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українська влада у листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандуму) зобов'язалася до кінця липня 2023 року повернути обов'язкове декларування доходів чиновників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ.

"Буде ухвалено закон про відновлення обов'язків державних службовців (але не беруть участь безпосередньо в мобілізаційних та військових діях) подавати та розкривати свої декларації про майно під час воєнного стану", - йдеться у документі.

Крім того, цей структурний маяк на кінець липня 2023 року передбачає відновлення функції НАЗК перевіряти декларації про активи.

Також у Меморандумі міститься зобов'язання забезпечити автоматичне внесення інформації з інших пов'язаних баз даних та реєстрів із збереженням зобов'язання чиновника щодо правдивого та заповнення спрощених декларацій у період дії воєнного стану (структурний маяк на кінець жовтня 2023 року).

Нагадаємо, Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.

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