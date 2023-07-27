В Комитете Рады поддержали законопроект о е-декларировании
Комитет Верховной рады Украины по вопросам антикоррупционной политики поддержал новый законопроект о возобновлении декларирования к первому чтению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата ВР Ярослава Юрчишина.
По его словам, Комитет поддержал проект закона:
- без утаивания жилья которым пользовались во время войны
- без сокрытия деклараций - они все будут публичными. Кроме частной информации о декларанте и тех, кто есть в ее/его декларации
- без других дыр
- с тем, что военные не подают декларации, пока выполняют военную обязанность
При этом Юрчишин считает, что нардепы могут предложить большое количество правок в редакцию законопроекта.
Восстановление декларирования
В ВР внесли законопроект о возвращении деклараций о доходах чиновников и тех, кто претендуют на должности.
Он предусматривает, что люди, которые в 2022-2023 годах не подали декларацию, должны сделать это в течение 90 календарных дней после вступления закона в силу. При этом военные должны подать декларации через 90 дней после отмены военного положения.
Отметим, что в Украине отменили обязанность подавать декларации о доходах после начала полномасштабной войны. Однако украинские власти в Меморандуме с МВФ обязались вернуть е-декларирование до 1 августа 2023 года. Также предполагается возобновление функции НАПК проверять декларации об активах.
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