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В Комитете Рады поддержали законопроект о е-декларировании

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Четверг 27 июля 2023 12:53
В Комитете Рады поддержали законопроект о е-декларировании Фото: в Комитете Рады поддержали законопроект о возобновлении декларирования (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Комитет Верховной рады Украины по вопросам антикоррупционной политики поддержал новый законопроект о возобновлении декларирования к первому чтению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата ВР Ярослава Юрчишина.

По его словам, Комитет поддержал проект закона:

  • без утаивания жилья которым пользовались во время войны
  • без сокрытия деклараций - они все будут публичными. Кроме частной информации о декларанте и тех, кто есть в ее/его декларации
  • без других дыр
  • с тем, что военные не подают декларации, пока выполняют военную обязанность

При этом Юрчишин считает, что нардепы могут предложить большое количество правок в редакцию законопроекта.

Восстановление декларирования

В ВР внесли законопроект о возвращении деклараций о доходах чиновников и тех, кто претендуют на должности.

Он предусматривает, что люди, которые в 2022-2023 годах не подали декларацию, должны сделать это в течение 90 календарных дней после вступления закона в силу. При этом военные должны подать декларации через 90 дней после отмены военного положения.

Отметим, что в Украине отменили обязанность подавать декларации о доходах после начала полномасштабной войны. Однако украинские власти в Меморандуме с МВФ обязались вернуть е-декларирование до 1 августа 2023 года. Также предполагается возобновление функции НАПК проверять декларации об активах.

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