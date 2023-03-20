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Комітети Ради підтримали кандидатури двох нових міністрів

Фото: комітети Ради підтримали кандидатури двох нових міністрів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Комітети Верховної Ради схвалили кандидатури потенційних глав двох міністерств. Тепер ініціативу розглянуть парламентарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

За його словами, комітет ВР з питань економічного розвитку на засіданні рекомендував парламенту призначити Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

При цьому комітет ВР з питань цифрової трансформації рекомендував парламенту призначити Михайла Федорова віце-прем'єр-міністром України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Рада відправила у відставку міністрів Рябікіна та Федорова.

Пізніше до парламенту подали кандидатури Камишина та Федорова.

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