Комитеты Рады поддержали кандидатуры двух новых министров

Комитеты Верховной рады одобрили кандидатуры потенциальных глав двух министерств. Теперь инициативу рассмотрят парламентарии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.
По его словам, комитет ВР по вопросам экономического развития на заседании рекомендовал парламенту назначить Александра Камышина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
При этом комитет ВР по вопросам цифровой трансформации рекомендовал парламенту назначить Михаила Федорова вице-премьер-министром Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министром цифровой трансформации Украины.
Напомним, ранее стало известно, что Рада отправила в отставку министров Рябикина и Федорова.
Позже в парламент подали кандидатуры Камышина и Федорова.
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