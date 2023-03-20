У Раду подали кандидатури трьох нових міністрів
Фото: до Ради подали кандидатури трьох нових міністрів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 20 березня, у Верховну раду надійшли подання про призначення нових очільників трьох міністерств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.
За його словами, прем'єр Денис Шмигаль запропонував Раді призначити:
- Михайла Федорова на посаду віце-прем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації України;
- Оксена Лісового на посаду міністра освіти та науки України;
- Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Рада сьогодні, 20 березня, підтримала звільнення Сергія Шкарлета з посади голови Міністерства освіти та науки.
Також ми писали, що у відставку відправили і міністрів Федорова та Рябікіна.
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