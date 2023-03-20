У Раду подали кандидатури трьох нових міністрів

Сьогодні, 20 березня, у Верховну раду надійшли подання про призначення нових очільників трьох міністерств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram .

За його словами, прем'єр Денис Шмигаль запропонував Раді призначити:

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Рада сьогодні, 20 березня, підтримала звільнення Сергія Шкарлета з посади голови Міністерства освіти та науки.

Також ми писали, що у відставку відправили і міністрів Федорова та Рябікіна.

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