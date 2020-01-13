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У комітеті рекомендують Раді ухвалити заяву щодо відповідальності Ірану за збитий літак МАУ

Новини » Суспільство     13.01.2020 - 23:28
У комітеті рекомендують Раді ухвалити заяву щодо відповідальності Ірану за збитий літак МАУ
Фото: засідання комітету (sluga-narodu.com)

Також у заяві міститимуться вимоги про компенсацію за збиття літака

Комітет Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва підтримав заяву парламенту, яка покладає на Ісламську Республіку Іран відповідальність за збиття українського пасажирського літака. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу партії "Слуга народу".

Також у комітеті зазначили, що рекомендуватимуть Раді ухвалити заяву.

"Заява ВР покликана посилити переговорну позицію президента і Міністерства закордонних справ щодо вимог повного юридичного визнання відповідальності з боку Ірану. Йдеться не лише про офіційні вибачення, а й про компенсації всім постраждалим", - вказано у рішенні комітету.

Також учасники комітету зазначили, що заява адресується як Ірану з вимогою забезпечити прозоре розслідування, так і іноземним державам. Документ міститиме заклик виробити на підставі результатів повного розслідування "низку правил, що дозволять уникати подібних трагедій у майбутньому".

Нагадаємо, українським експертам вдалося ідентифікувати перше тіло українця, який загинув в авіакатастрофі літака МАУ 8 січня. Загиблий - один з пілотів.

Додамо, що наразі Україна розглядає можливість скликання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо збиття літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані.

У столиці Ірану 8 січня іранські військові двома ракетами збили літак МАУ, який здійснював рейс із Тегеран - Київ. В результаті загинуло 176 людей. Іранська влада заявила, що літак збили помилково.

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