Авиакатастрофа в Иране: идентифицировали первое тело украинца

Фото: место катастрофы украинского самолета (alihashem_tv)

Удалось идентифицировать тело одного из пилотов

Украинским экспертам удалось идентифицировать первое тело украинца, погибшего в авиакатастрофе самолета МАУ 8 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТСН".

Сообщается, что удалось идентифицировать тело одного из пилотов.

"На помощь украинской делегации прилетели канадские авиаэксперты. Специалистов по ДНК-анализа в канадской группе нет, но при необходимости они также могут прибыть в Иран", - говорится в сообщении.

Отметим, что украинские эксперты планируют на этой неделе идентифицировать тела всех 11 граждан Украины, чтобы забрать их на родину, поэтому для этого в аэропорту Тегерана остался самолет.

Ранее сообщалось, авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Лайнер компании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, но через несколько минут после взлета упал в 15 километрах от аэропорта вылета. Жертвами катастрофы стали 176 человек, ответственность за катастрофу взял Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Напомним, часть специалистов, которые находятся в Иране в связи с авиакатастрофой самолета МАУ, уже возвращается в Украину. Другие украинские специалисты продолжают работать в Иране. В частности, это представители следствия и специалисты по вопросам идентификации тел.

Как сообщало РБК-Украина, международная группа по расследованию катастрофы в Иране соберется в полном составе до 14 января.