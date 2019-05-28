Комитет ВР не смог рассмотреть законопроекты о переносе нового рынка электроэнергии

Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)

На сегодняшнем заседании не было кворума

Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Верховной рады не смог принять решение по законопроектам о переносе запуска нового рынка электрической энергии. Об этом РБК-Украина сообщили в комитете.

По информации собеседника агентства, на сегодняшнем заседании комитета не было кворума. Поэтому народные депутаты и члены участники рынка обсуждали перенос нового рынка электроэнергии в формате дискуссии.

В частности, на рассмотрении комитета находятся законопроект №10318 Александра Домбровского и Льва Пидлисецкого переносе запуска рынка на три месяца с 1 июля на 1 октября 2019 года и альтернативный законопроект №10318-1 Алексея Рябчина и Юрия Чижмаря о переносе на девять месяцев.

По информации РБК-Украина, комитет предпримет попытку рассмотреть законопроекты в четверг. "Мы попробуем снова вынести эти вопросы на заседание комитета в четверг. Но мы не знаем, соберется ли кворум", - сказал источник в комитете.

Отметим, за перенос ввода нового рынка электроэнергии выступали доноры Украины, в частности Всемирный банк и Европейский банк и реконструкции и развития, а также часть участников рынка.

Как сообщало РБК-Украина, наблюдательный совет "Укрэнерго" обратился с письмом к Верховной раде, премьер-министру Украины и НКРЭКУ с просьбой перенести введение нового рынка электроэнергии с 1 июля на 1 октября 2019 года. В распоряжении РБК-Украина есть текст документа:

Напомним, в Верховной раде зарегистрирован законопроект №10318 об отсрочке введения нового рынка электрической энергии на три месяца до 1 октября 2019 года. Проект зарегистрировали первый заместитель председателя Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский и член комитета Лев Пидлисецкий.