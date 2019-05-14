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Рада провалила внесение изменений в закон о рынке электроэнергии

Новости » Энергетика    14.05.2019 - 11:15
Рада провалила внесение изменений в закон о рынке электроэнергии
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документ не получил достаточную поддержку нардепов в зале

Верховная рада Украины провалила законопроект №8527 "О внесении изменений в раздел XVII "Заключительные и переходные положения" закона "О рынке электрической энергии". Об этом заявил спикер ВР Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, нардепы на прошлой пленарной неделе начали рассмотрение документа по полной процедуре и в этот пленарный вторник продолжили его рассмотрение.

"Закон №8527 и №8527-д отклонены", - прокомментировал Парубий.

Так, за принятие документа проголосовали лишь 150 парламентариев, а попытку вернуться к рассмотрению закона поддержали лишь 154 нардепа.

Отметим, согласно заключительным и переходным положениям закона "О рынке электроэнергии" предусматривалось до 11 июня 2018 года провести реорганизацию Государственной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей и Государственной инспекции по энергетическому надзору за режимами потребления электрической и тепловой энергии путем создания центрального органа исполнительной власти, осуществляющего госнадзор (контроль) в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.

Согласно постановлению Кабмина, предусмотрено создание Государственной инспекции энергетического надзора, на которую возложены функции по реализации госполитики по надзору (контролю) в сфере электроэнергетики и теплоснабжения (Госэнергонадзор ЦОИВ).

Таким образом, законопроектом предлагалось отсрочить реорганизацию инспекций с целью решения вопроса их финансирования из тарифа ГП "НЭК "Укрэнерго" на передачу электрической энергии магистральными и межгосударственными электрическими сетями, включая плату за централизованное диспетчерское управление объединенной энергосистемой Украины до начала работы Госэнергонадзора ЦОИВ.

"Указанное решение не повлияет на начало работы нового рынка электрической энергии", - подчеркивалось в пояснительной записке.

Напомним, 25 апреля Рада перенесла рассмотрение законопроекта №8527 "О внесении изменений в раздел XVII "Заключительные и переходные положения" закона "О рынке электрической энергии" на этот пленарный вторник, 14 мая.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце марта правительство одобрило законопроект о погашении задолженности на оптовом рынке электрической энергии для перехода на новую модель рынка.

Отметим, в июне 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о рынке электроэнергии.

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Темы: Заседание Рады
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