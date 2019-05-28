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Всемирный банк рекомендовал отсрочить новый рынок электроэнергии до осени

Новости » Экономика    28.05.2019 - 11:06
Всемирный банк рекомендовал отсрочить новый рынок электроэнергии до осени
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Для запуска рынка существуют технические, нормативные и политические препятствия

Всемирный банк рекомендует перепланировать запуск нового рынка электроэнергии с 1 июля на 1 октября 2019 года. Об этом говорится в заявлении представительства ВБ в Украине в Facebook.

Как отмечается в сообщении, Всемирный банк безусловно поддерживает закон Украины "О рынке электрической энергии" (2017), направленный на введение конкуренции на рынке электроэнергии согласно Третьего Энергопакета ЕС. За этот период банк оказывал финансовую и техническую помощь ключевым субъектам рынка, среди прочего "Укрэнерго" и "Энергорынку", а также правительства и НКРЭКУ для подготовки к открытию рынка.

Однако до сих пор существуют важные элементы нормативно-правовой базы и необходимых ИТ-систем, которые не готовы к открытию рынка 1 июля 2019 года, считают в ВБ.

"Преждевременный запуск нового рынка электроэнергии до получения необходимых регуляторных и технических средств может поставить под угрозу надлежащее функционирование рынка и увеличить риски для всех участников рынка. Кроме того, учитывая нынешние политические обстоятельства, включая предстоящие парламентские выборы в июле 2019 года, любые трудности в работе рынка электроэнергии в течение этого периода могут иметь негативное влияние и использоваться для дискредитации процесса реформ", - говорится в заявлении.

Всемирный банк рекомендовал отсрочить новый рынок электроэнергии до осени

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил о том, что в Украине с 1 июля должен запуститься рынок электроэнергии, что предусматривается законом "О рынке электроэнергии". По словам Гройсмана, все необходимые документы для этого готовы.

Отметим, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рекомендует отложить запуск открытого оптового рынка электроэнергии в Украине на определенный срок в связи с тем, что подготовка к его реализации пока не закончена.

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