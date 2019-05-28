"Укрэнерго" предлагает отсрочить новый рынок электроэнергии

Фото: Всеволод Ковальчук (ru.energy)

Запустить новый рынок предлагается с 1 октября

Наблюдательный совет "Укрэнерго" предлагает отсрочить запуск нового рынка электроэнергии с 1 июля на 1 октября 2019 года. Об этом сообщил и.о. директора Укрэнерго Всеволод Ковальчук на своей странице в Facebook.

Ковальчук рассказал, что наблюдательный совет компании обратилась с письмом в Верховную раду, премьер-министру Украины и НКРЭКУ о необходимости отсрочки запуска рынка.

Руководитель "Укрэнерго" напомнил, что сегодня в 14.05 Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности будет рассматриваться законопроект Александра Домбровского и Льва Пидлесецкого относительно отсрочки запуска рынка электроэнергии на три месяца.

"Надеемся, комитет ТЭК и парламент Украины примут взвешенное решение в пользу украинской экономики. Ключевым моментом является то, что в случае непринятия изменений в закон, рынок автоматически запустится с 1 июля со всеми имеющимися проблемами", - отметил Ковальчук.

Как сообщало РБК-Украина, в Верховной раде зарегистрирован законопроект №10318 об отсрочке введения нового рынка электрической энергии на три месяца до 1 октября 2019 года.

Напомним, Всемирный банк рекомендует перепланировать запуск нового рынка электроэнергии с 1 июля на 1 октября 2019 года, поскольку для запуска рынка существуют технические, нормативные и политические препятствия.