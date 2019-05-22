Депутаты предложили отсрочить новый рынок электроэнергии до осени

Фото: линия электропередач (РБК-Украина)

Законопроект зарегистрирован в Раде

В Верховной раде зарегистрирован законопроект №10318 об отсрочке введения нового рынка электрической энергии на три месяца до 1 октября 2019 года. Проект зарегистрировали первый заместитель председателя Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский и член комитета Лев Пидлисецкий.

Как отметил Домбровский, к вопросу нового рынка можно вернуться после парламентских выборов, формирования новой коалиции и правительства.

"В сложившихся условиях, - отставка правительства, роспуск Верховной рады и внеочередные парламентские выборы, - никто не имеет права рисковать интересами украинских граждан и экономики Украины", - написал Домбровский на своей странице в Facebook.

В свою очередь соавтор законопроекта Лев Пидлесецкий в комментарии РБК-Украина сказал, что в законопроекте есть еще два ключевых пункта, кроме переноса срока запуска рынка электроэнергии на три месяца.

"В частности, мы предусмотрели право регулятора - НКРЭКУ- вводить ценовые ограничения (price cap) для того, чтобы обезопасить потребителей от резкого скачка цен на электроэнергию. А также предусмотрели возможность запуска в эксплуатацию домашних солнечных электростанций мощностью до 30 кВт ", - сказал он.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил о том, что в Украине с 1 июля должен запуститься рынок электроэнергии, что предусматривается законом "О рынке электроэнергии". По словам Гройсмана, все необходимые документы для этого готовы.

Как сообщало РБК-Украина, цены на электроэнергию для бытовых потребителей в Европейском союзе (ЕС) во второй половине 2018 года составили 21,1 евро за 100 кВт-ч, что в пять раз больше, чем в Украине (около 4 евро за 100 кВт-ч).

По данным НКРЭКУ среднемесячное потребление электроэнергии в 2018 году на одно домохозяйство в Украине составило 164 кВт-ч, что почти в два раза меньше, чем в целом по странам ЕС (304 кВт-ч).