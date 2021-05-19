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Комитет ВР рекомендовал назначить Любченко министром экономики

Автор: Андрей Василюк

Профильный комитет Верховной Рады Украины рекомендовал назначить председателя Государственной налоговой службы Алексея Любченко первым вице-премьером, министром экономики. Голосование за его кандидатуру должно состояться завтра, 20 мая.

Об этом сообщил нардеп, председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев в своем Telegram- канале.

"Комитет по вопросам экономической политики рекомендовал назначить Алексея Любченко Первым вице-премьером, министром экономики", - говорится в сообщении.

Нардеп заявил, что полностью поддерживает решение комитета.

"Убежден, в зале с назначением вопросов также не будет. С кадровых вопросов завтра и начнем", - написал Гетманцев.

Напомним, 18 мая председатель правительства Денис Шмыгаль внес представление на назначение трех министров. Речь идет о вакантных должностях глав Минэкономики, Минздрава и Мининфраструктуры.

Кабинет министров в среду назначил временного исполняющего обязанности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Им стала замминистра Ирина Новикова.

Как писало РБК-Украина, 18 мая Верховная рада уволила министра экономики Игоря Петрашко после того, как он написал заявление об отставке по собственному желанию.

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