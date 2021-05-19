Комітет ВР рекомендував призначити Любченка міністром економіки

Профільний комітет Верховної Ради України рекомендував призначити голову Державної податкової служби Олексія Любченка першим віце-прем'єром, міністром економіки. Голосування за його кандидатуру має відбутися завтра, 20 травня.
Про це повідомив нардеп, голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев у своєму Telegram-каналі.
"Комітет з питань економічної політики рекомендував призначити Олексія Любченка Першим віце-прем'єром, міністром економіки", - йдеться в повідомленні.
Нардеп заявив, що повністю підтримує рішення комітету.
"Переконаний, в залі з призначенням питань також не буде. З кадрових питань завтра і почнемо", - написав Гетьманцев.
Нагадаємо, 18 травня голова уряду Денис Шмигаль вніс подання на призначення трьох міністрів. Йдеться про вакантні посади глав Мінекономіки, МОЗ та Мінінфраструктури.
Кабінет міністрів у середу призначив тимчасового виконуючого обов'язки міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України. Їм стала заступник міністра Ірина Новікова.
Як писало РБК-Україна, 18 травня Верховна рада звільнила міністра економіки Ігоря Петрашка після того, як він написав заяву про відставку за власним бажанням.