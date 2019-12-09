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Комітет ВР розгляне закон про підстави відсутності нардепа на засіданні Ради

Новини » Політика     09.12.2019 - 14:30
Комітет ВР розгляне закон про підстави відсутності нардепа на засіданні Ради
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет вирішить, чи містить проект закону корупційні ризики

Комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики розгляне на своєму засіданні законопроект №2328 про внесення змін до Регламенту Верховної ради щодо підстав для відсутності народного депутата на пленарних засіданнях або засіданнях комітетів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідань комітетів, опублікований на сайті ВР.

Так, засідання комітету відбудеться у четвер, 12 грудня, о 14:30.

Проектом пропонується розширити перелік законних підстав відсутності депутата на пленарному засіданні. Зокрема, його планується доповнити такими обставинами:

  • участь у роботі національних спортивних федерацій, участь в офіційних фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах, спортивних змаганнях - спортивних заходах, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів;
  • участь у роботі громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості;
  • участь в організації фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів як особи, яка ініціювала та проводить фізкультурно-оздоровчі або спортивні заходи та здійснює організаційне, фінансове та інше забезпечення підготовки і проведення цих заходів.

Нагадаємо, у Верховній раді за три місяці роботи дев'ять народних депутатів пропустили 90% голосувань, ще 96 депутатів брали участь у менш 50% голосувань.

Як писало РБК-Україна, Конституційний суд України перейшов до закритого розгляду закону про позбавлення нардепів мандата за прогули.

Додамо також, наприкінці жовтня набув чинності закон про позбавлення нардепів виплат через прогули.

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