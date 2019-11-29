Комитет ВР рассмотрит ветированный закон о пенсионном возрасте для женщин

Комитет Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов в пятницу, 29 ноября, рассмотрит предложения президента к ранее ветированному законопроекту №0972 о пенсионном возрасте для женщин. Об этом свидетельствует повестка дня заседания комитета.

Так, автор законопроекта, народный депутат 8 созыва ВР от фракции Радикальной партии Юрий Шухевич отмечал, что данный закон предлагал разрешить до 2022 года женщинам выходить на пенсию в 55 лет при наличии 30-летнего стажа и при условии увольнения с работы.

"Законопроекты, по которым комитет определен главным: предложения президента к закону "О внесении изменений в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании "относительно совершенствования пенсионного обеспечения" (регистр. № 0972)", - сказано в повестке.

Напомним, в сентябре сообщалось, что ВР рассмотрит с предложениями президента законопроект №1086 (в новом созыве ВР регистрационный №0972) "О внесении изменений в закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (об усовершенствовании пенсионного обеспечения)". Так, в начале сентября к закону были предоставлены предложения главы государства, а документ направили на рассмотрение в комитет.

Как писало РБК-Украина, январе 2015 года парламентарии поддержали в первом чтении и в целом данный проект закона. За него проголосовали 256 нардепов при 226 минимально необходимых.

Однако уже в феврале 2015-го пятый президент Украины Петр Порошенко ветировал законопроект. В своих предложениях он подчеркивал, что в течение последних лет наблюдается дефицит бюджета Пенсионного фонда, и поэтому на тот момент отсутствовало финансовое обеспечение для реализации этого закона.

Подчеркнем, Рада 8 созыва так и не рассмотрела предложения главы государства к этому закону, в связи с чем он и был передан на рассмотрение парламенту нового созыва.