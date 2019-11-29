Комітет ВР розгляне ветований закон про пенсійний вік для жінок

Комітет Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у п'ятницю, 29 листопада, розгляне пропозиції президента до раніше ветованого законопроекту №0972 про пенсійний вік для жінок. Про це свідчить порядок денний засідання комітету.

Так, автор законопроекту, народний депутат 8 скликання ВР від фракції Радикальної партії Юрій Шухевич зазначав, що даний закон пропонував дозволити до 2022 року жінкам виходити на пенсію в 55 років за наявності 30-річного стажу і за умови звільнення з роботи.

"Законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним: пропозиції президента до закону "Про внесення змін до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо вдосконалення пенсійного забезпечення" (реєстр. № 0972)", - сказано в порядку.

Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що ВР розгляне з пропозиціями президента законопроект №1086 (в новому скликанні ВР реєстраційний №0972) "Про внесення змін до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо удосконалення пенсійного забезпечення)". Так, на початку вересня до закону були надані пропозиції глави держави, а документ направили на розгляд до комітету.

Як писало РБК-Україна, у січні 2015 року парламентарії підтримали в першому читанні і в цілому даний проект закону. За нього проголосували 256 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Однак уже в лютому 2015-го п'ятий президент України Петро Порошенко ветував законопроект. У своїх пропозиціях він підкреслював, що протягом останніх років спостерігається дефіцит бюджету Пенсійного фонду, і тому на той момент було відсутнє фінансове забезпечення для реалізації цього закону.

Підкреслимо, Рада 8 скликання так і не розглянула пропозиції глави держави до цього закону, в зв'язку з чим він і був переданий на розгляд парламенту нового скликання.