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Комітет ВР розгляне зміни до Земельного кодексу для боротьби з рейдерством у середу

Новини » Політика     04.11.2019 - 15:44
Комітет ВР розгляне зміни до Земельного кодексу для боротьби з рейдерством у середу
Фото: засідання аграрного комітету (facebook.com Олег Мейдіч)

Рада 8 скликання відправила відповідний законопроект на повторне друге читання

Комітет Верховної ради України з питань аграрної та земельної політики розгляне законопроект про внесення змін до Земельного кодексу для боротьби з рейдерством на цьому тижні. Про це свідчать дані на сайті ВР.

Зокрема, засідання комітету має відбутися у середу, 6 листопада.

"Законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним: проект закону про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству (р.№0858, друге читання)", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку цього року комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендував Верховній раді 8 скликання прийняти у другому повторному читанні законопроект №8121 про зміни до Земельного кодексу щодо протидії рейдерству.

Зазначалося, що прийняття даного проекту дозволить на законодавчому рівні створити дієві запобіжники для протидії протиправному поглинанню та захопленню майна і земель сільськогосподарських підприємств, забезпечити публічне і прозоре використання земель державної та комунальної власності шляхом введення їх продажу на електронних земельних торгах.

Як писало РБК-Україна раніше, в кінці минулого року Рада відправила на повторне друге читання законопроект №8121 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству", цю пропозицію підтримали 235 нардепів.

Так, у липні 2018-го парламент прийняв за основу закон про зміни до Земельного кодексу для протидії рейдерству.

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