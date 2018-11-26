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Комітет ВР просить перевірити дії українців, які публічно звинуватили Україну у агресії проти РФ

Новини » Політика    26.11.2018 - 16:33
Комітет ВР просить перевірити дії українців, які публічно звинуватили Україну у агресії проти РФ
Фото: засідання комітету з нацбезпеки (rada.gov.ua)

Щодо громадян України можуть порушити кримінальне провадження за статтею про держзраду

Комітет Верховної Ради з національної безпеки проголосував звернутись до силових структур з вимогою притягнути громадян України, які публічно звинуватили Україну в агресії проти РФ, до відповідальності за статтею про державну зраду. Відповідне рішення оголосив голова комітету Сергій Пашинський, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначається, комітет радить силовим структурам дати негайну правову оцінку громадянам України, які за останній час публічно звинуватили українську державу у агресії проти РФ.

"Хто за те, щоб звернутися до голови ВР, до генерального прокурора, до голови СБУ та дати негайну правову оцінку громадянам України, які за останній час публічно звинуватили українську державу у агресії проти РФ з вимогою порушити проти цих громадян статтю державна зрада і притягнути їх до кримінальної відповідальності. Одноголосно", - заявив Пашинський.

Нагадаємо, Комітет Верховної ради з питань національної безпеки і оборони сьогодні, 26 листопада, рекомендував парламенту підтримати законопроект про затвердження указу президента Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні.

25 листопада в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Росії відкрили вогонь на ураження по корабельної групи ВМС України. Три корабля українських ВМС захопив російський спецназ. В ході обстрілу судів шість моряків були поранені, троє з них перебувають у лікарні.

На засіданні РНБО ввечері у неділю президент Петро Порошенко підтримав рішення про введення воєнного стану в Україні. В ніч з неділі на понеділок спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що скликає позачергове засідання ВР для ухвалення рішення з цього питання.

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