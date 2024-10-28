Комітет ВР пропонує спростити накладання штрафу за ігнорування повісток: що зміниться

Комітет Верховної Ради (ВР) з питань правоохоронної діяльності пропонує спростити механізм притягнення до відповідальності ухилянтів, які ігнорують повістки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроєкт №12093.
Згідно з законопроєктом, пропонується збільшити кількість ситуацій, за яких можливо накладати штраф заочно, без необхідності складати протокол.
Наприклад, повернення повістки з територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з відміткою про невручення або відмову в отриманні стане достатньою підставою для винесення постанови про заочний штраф без складення протоколу.
"Протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень... , якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у ТЦК підтвердних документів про отримання особою виклику або про повернення виклику з відмітками про невручення чи відмову в отриманні", - зазначається у законопроєкті.
В Україні передбачена адміністративна відповідальність за недотримання правил військового обліку та законодавства щодо мобілізації. Оскаржити штраф, накладений за такі порушення, можна через судові органи. Накладення штрафу здійснюватиметься протягом трьох місяців з моменту виявлення правопорушення, але не пізніше року з дня його вчинення.
За порушення вимог військового обліку:
За недотримання норм законодавства щодо оборони та мобілізації в мирний час:
За уникнення мобілізації у воєнний період:
Раніше РБК-Україна повідомляло, що "Укрпошта" виконує доставку повісток у формі рекомендованих листів, які вимагають підпису отримувача під час вручення.
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