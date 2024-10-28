Комітет ВР пропонує спростити накладання штрафу за ігнорування повісток: що зміниться

Згідно з законопроєктом, пропонується збільшити кількість ситуацій, за яких можливо накладати штраф заочно, без необхідності складати протокол.

Наприклад, повернення повістки з територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з відміткою про невручення або відмову в отриманні стане достатньою підставою для винесення постанови про заочний штраф без складення протоколу.

"Протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень... , якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у ТЦК підтвердних документів про отримання особою виклику або про повернення виклику з відмітками про невручення чи відмову в отриманні", - зазначається у законопроєкті.

Штрафи за ігнорування повісток

В Україні передбачена адміністративна відповідальність за недотримання правил військового обліку та законодавства щодо мобілізації. Оскаржити штраф, накладений за такі порушення, можна через судові органи. Накладення штрафу здійснюватиметься протягом трьох місяців з моменту виявлення правопорушення, але не пізніше року з дня його вчинення.

За порушення вимог військового обліку:

у мирний час - від 3 400 до 5 100 гривень;

у воєнний час або при повторному порушенні - від 17 000 до 25 500 гривень.

За недотримання норм законодавства щодо оборони та мобілізації в мирний час:

для громадян - від 5 100 до 8 500 гривень;

для посадових осіб та юридичних організацій - від 17 000 до 34 000 гривень.

За уникнення мобілізації у воєнний період:

для громадян - від 17 000 до 25 500 гривень;

для посадових осіб та юридичних організацій - від 34 000 до 59 000 гривень.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що "Укрпошта" виконує доставку повісток у формі рекомендованих листів, які вимагають підпису отримувача під час вручення.