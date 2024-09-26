Як звичайний конверт: керівник "Укрпошти" пояснив, як розсилають повістки
"Укрпошта" почала розсилати повістки, які були згенеровані через електронний реєстр.
РБК-Україна із посиланням на коментар керівника "Укрпошти" Ігоря Смілянського для "Суспільного" розповідає, як має виглядати така повістка і як її повинні вручати.
"Укрпошта" надсилає повістки у вигляді рекомендованих листів, які одержувач має отримати під підпис. Смілянський пояснює, що у випадку, коли людина не забрала листа, то для неї залишають спеціальне повідомлення. Якщо за повідомленням так ніхто і не приходить до поштового відділення, то повістку повертають відправнику – Міністерству оборони України.
Він також зазначає, що ця процедура чітко регламентована законодавством, а зовні повістки нічим не відрізняються від звичайних конвертів.
Раніше РБК-Україна розповідало, що перші повістки, надіслані через "Укрпошту", вже надійшли до поштових відділень на Закарпатті. Ці повістки створюються Реєстром військовозобов'язаних, підписуються електронними підписами начальників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та містять спеціальний QR-код. "Укрпошта" друкує їх та відправляє на домашні адреси військовозобов'язаних.
Нагадаємо, адвокат Дмитро Франчук у коментарі для РБК-Україна підтвердив, що вручення повістки через пошту є цілком законним згідно з українським законодавством. Це один із дозволених способів інформування військовозобов'язаних про виклик до ТЦК та СП. Адвокат говорить, що відповідальність за отримання документа несе особа, якій він адресований.
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