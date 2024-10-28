Комитет ВР предлагает упростить наложение штрафа за игнорирование повесток: что изменится

Комитет Верховной Рады (ВР) по вопросам правоохранительной деятельности предлагает упростить механизм привлечения к ответственности уклонистов, которые игнорируют повестки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект №12093.
Согласно законопроекту, предлагается увеличить количество ситуаций, при которых возможно накладывать штраф заочно, без необходимости составлять протокол.
Например, возвращение повестки из территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с отметкой о невручении или отказе в получении станет достаточным основанием для вынесения постановления о заочном штрафе без составления протокола.
"Протокол не составляется в случае совершения в особый период административных правонарушений... , если лицо не явилось без уважительных причин или не сообщило причину неприбытия на вызов ТЦК, будучи надлежащим образом уведомленным о дате, времени и месте вызова, и при наличии у ТЦК подтверждающих документов о получении лицом вызова или о возвращении вызова с отметками о невручении или отказе в получении", - отмечается в законопроекте.
В Украине предусмотрена административная ответственность за несоблюдение правил воинского учета и законодательства по мобилизации. Обжаловать штраф, наложенный за такие нарушения, можно через судебные органы. Наложение штрафа будет осуществляться в течение трех месяцев с момента выявления правонарушения, но не позднее года со дня его совершения.
За нарушение требований воинского учета:
За несоблюдение норм законодательства по обороне и мобилизации в мирное время:
За избежание мобилизации в военный период:
Ранее РБК-Украина сообщало, что "Укрпочта" выполняет доставку повесток в форме рекомендованных писем, требующих подписи получателя во время вручения.
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