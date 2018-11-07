Комитет ВР проконтролирует утверждение нового порядка растаможки авто Кабмином

Фото: Нина Южанина (РБК-Украина, Виталий Носач)

Порядок растаможивания автомобилей будет разработан Министерством финансов

После принятия законопроектов о ввозе в Украину автомобилей на иностранных номерах комитет Верховной рады проконтролирует, чтобы новый порядок растаможивания авто был утвержден Кабинетом министров Украины со всеми поправками. Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, передает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что порядок растаможивания автомобилей будет разработан Министерством финансов.

"Порядок растаможивания автомобилей будет разработан Министерством финансов, утвержден Кабинетом министров. Комитет будет принимать активное участие в том, чтобы все, что принималось, было выписано в порядке", - сообщила Южанина.

По словам нардепа, комитет будет продолжать работать с таможенниками для того, чтобы урегулировать все вопросы процесса растаможивания автомобилей.

"Мы будем продолжать работать с таможенниками и Минфином для того, чтобы порядок растаможивания автомобилей отвечал тем пожеланиям, которые высказаны во многих поправках народных депутатов. Я надеюсь, что все желающие смогут растаможиться", - добавила парламентарий.

Напомним, Южанина подчеркнула, что выполнить требования митингующих в законах о ввозе автомобилей на "евробляхах" невозможно. Нардеп отметила, что в законопроектах невозможно изменить показатель объема двигателя и возраст автомобиля по требованию митингующих.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет ВР по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной раде принять два законопроекта о "евробляхах". Добавим, что митингующие не согласны с редакцией профильного комитета.