Комітет ВР проконтролює затвердження нового порядку розмитнення авто Кабміном

Фото: Ніна Южаніна (РБК-Україна, Віталій Носач)

Порядок розмитнення автомобілів буде розроблений Міністерством фінансів

Після ухвалення законопроектів про ввезення в Україну автомобілів на іноземних номерах комітет Верховної ради проконтролює, щоб новий порядок розмитнення авто був затверджений Кабінетом міністрів України із всіма поправками. Про це заявила голова комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона зазначила, що порядок розмитнення автомобілів буде розроблений Міністерством фінансів.

"Порядок розмитнення автомобілів буде розроблений Міністерством фінансів, затверджений Кабінетом міністрів. Комітет буде приймати активну участь у цьому, щоб все, що приймалось, було виписано в порядку", - повідомила Южаніна.

За словами нардепа, комітет продовжуватиме працювати з митниками задля того, щоб урегулювати всі питання процесу розмитнення автомобілів.

"Ми будемо продовжувати працювати з митниками та Мінфіном для того, щоб порядок розмитнення автомобілів відповідав тим побажанням, які висловлені в багатьох поправках народних депутатів. Я сподіваюсь, що всі бажаючі зможуть розмитнитись", - додала парламентар.

Нагадаємо, Южаніна підкреслила, що виконати вимоги мітингувальників у законах про ввезення автомобілів на "євробляхах" неможливо. Нардеп зазначила, що в законопроектах неможливо змінити показник обсягу двигуна і вік автомобіля на вимогу мітингувальників.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет ВР з питань податкової та митної політики рекомендував Верховній раді прийняти два законопроекти про "евробляхи". Додамо, що мітингувальники не згодні з редакцією профільного комітету.