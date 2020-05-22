Комитет ВР принял решение по закону о кредитах для малого бизнеса под госгарантии

Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом рассмотрел закон о механизме предоставления кредитов малому бизнесу под государственные гарантии на соответствие праву ЕС и/или международно-правовым обязательствам Украины. Заседание комитета состоялось 21 мая.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

"По результатам обсуждения такими, которые не противоречат праву ЕС и/или международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции признано законопроект о внесении изменений в статью 17 Бюджетного кодекса Украины, № 3420", - указано в сообщении.

Документ направлен на обеспечение доступа к кредитованию субъектам хозяйствования, которые понесли значительные финансовые потери в результате введения карантина из-за пандемии коронавируса. Принятие законопроекта, по мнению авторов, позволит ввести финансовые механизмы для обеспечения равных возможностей доступа к кредитным ресурсам малому бизнесу путем частичного гарантирования государством их обязательств перед кредитором.

"Проект закона, по заключению экспертов комитета, не противоречит международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции, но требует доработки в части детализации условий предоставления государственных гарантий субъектам хозяйствования, порядка обнародования информации о таких гарантиях и для оценки влияния на экономическую конкуренцию дополнительно требует экспертного заключения Антимонопольного комитета Украины", - сообщили в Раде.

Напомним, комитет ВР по вопросам бюджета на своем заседании на этой неделе планировал рассмотреть механизм предоставления кредитов малому бизнесу под государственные гарантии.

Как писало РБК-Украина, в Раде ранее появился законопроект Кабинета министров, предлагающий ввести механизм предоставления кредитов представителям малого бизнеса под государственные гарантии (на портфельной основе).

Кабмин на своем заседании 29 апреля поддержал данный законопроект.