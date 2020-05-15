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В Раде рассмотрят механизм предоставления кредитов малому бизнесу под госгарантии

Новости » Политика     15.05.2020 - 16:09
В Раде рассмотрят механизм предоставления кредитов малому бизнесу под госгарантии
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет по вопросам бюджета рассмотрит два правительственные законопроекта

Комитет Верховной рады по вопросам бюджета на своем заседании на следующей неделе планирует рассмотреть механизм предоставления кредитов малому бизнесу под государственные гарантии. В частности, речь идет о двух законопроектах авторства Кабинета министров.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания комитета, опубликованный на сайте парламента.

Так, заседание состоится в понедельник, 18 мая.

"Законопроекты, по которым комитет определен главным: проект закона о внесении изменений в статью 17 Бюджетного кодекса Украины (р.№3420, КМУ). Проект закона о внесении изменения в статью 6 закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год"(р.№3419, КМУ)", - указано в сообщении.

Кроме того, члены комитета рассмотрят законопроекты относительно их влияния на показатели бюджета и соответствия законам, регулирующим бюджетные отношения, согласно Регламенту ВР и Бюджетному кодексу Украины.

Напомним, в Верховной раде ранее появился законопроект Кабинета министров, предлагающий ввести механизм предоставления кредитов представителям малого бизнеса под государственные гарантии (на портфельной основе).

Кабмин на своем заседании 29 апреля поддержал данный законопроект.

Как писало РБК-Украина, правительство также внесло в Раду законопроект №3419 "О внесении изменения в статью 6 закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год". Данный законопроект также касается кредитования.

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Верховная Радабизнескредит
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