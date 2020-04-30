ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде появился закон о механизме предоставления кредитов малому бизнесу под госгарантии

Новости » Политика     30.04.2020 - 17:18
В Раде появился закон о механизме предоставления кредитов малому бизнесу под госгарантии
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кабмин поддержал данный проект закона на заседании в среду

В Верховной раде появился законопроект Кабинета министров, который предлагает ввести механизм предоставления кредитов представителям малого бизнеса под государственные гарантии (на портфельной основе). Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

Целью принятия проекта является внедрение механизма предоставления государственных гарантий на портфельной основе. Проект направлен на обеспечение доступа к кредитованию субъектам хозяйствования, которые понесли значительные финансовые потери в результате внедрения мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Документом вносятся изменения в Бюджетный кодекс Украины в части введения понятия гарантийного обязательства на портфельной основе. Также предлагается дополнить положения этого кодекса нормами о возможности предоставления портфельных гарантий без обеспечения исполнения обязательств и привлечения юридических лиц для оказания агентских, консультационных и других услуг, необходимых для управления гарантийными обязательствами государства, предоставленными на портфельной основе.

Напомним, Кабмин на своем заседании 29 апреля поддержал законопроект, который предлагает ввести механизм предоставления кредитов представителям малого бизнеса под государственные гарантии (на портфельной основе).

Как писало РБК-Украина, украинские банки констатируют уменьшение спроса на кредиты со стороны населения и бизнеса.

Добавим также, правительство внесло в Верховную раду законопроект №3419 "О внесении изменения в статью 6 закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год". Данный законопроект также касается кредитования.

Кабмин предлагает ВР изменения в госбюджет-2020 по кредитам Рада одобрила ряд ратификаций правовых сделок с Аргентиной и Казахстаном
Новости Украины кредитбизнесВерховная РадаБюджетный кодекс
News
On Top