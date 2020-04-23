Комитет ВР принял решение по созданию ВСК по злоупотреблениям в госбюджете

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады принял решение по постановлению о создании ВСК по злоупотреблениям в государственном бюджете. Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

Указано, что ВР рекомендовано рассмотреть данный проект постановления с учетом замечаний комитета по изменению персонального состава комиссии.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде рассмотреть указанный проект постановления с учетом замечаний и предложений комитета по изменению персонального состава комиссии и изменения в пункте 8 раздела I проекта постановления, заменив слова "Генеральной прокуратуре Украины" на слова "Офису генерального прокурора", и принять решение в соответствии с частью третьей статьи 138 Регламента ВРУ", - указано в решении.

Напомним, на внеочередном заседании в пятницу Верховная рада рассмотрит постановление о создании ВСК по злоупотреблениям в государственном бюджете. При этом фракция "Слуга народа" готова поддержать данный проект.

Как писало РБК-Украина, председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР в пятницу, 24 апреля.