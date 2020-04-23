Комітет ВР ухвалив рішення щодо створення ТСК щодо зловживань у держбюджеті

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної ради прийняв рішення щодо постанови про створення ТСК щодо зловживань у державному бюджеті. Про це свідчить інформація на сайті ВР.

Зазначено, що ВР рекомендовано розглянути даний проект постанови з урахуванням зауважень комітету зі зміни персонального складу комісії.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді розглянути зазначений проект постанови з урахуванням зауважень і пропозицій комітету зі зміни персонального складу комісії і зміни в пункті 8 розділу I проекту постанови, замінивши слова "Генеральній прокуратурі України" на слова "Офісу генерального прокурора", і прийняти рішення відповідно до частини третьої статті 138 Регламенту ВРУ", - зазначено в рішенні.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні в п'ятницю Верховна рада розгляне постанову про створення ТСК щодо зловживань у державному бюджеті. При цьому фракція "Слуга народу" готова підтримати даний проект.

Як писало РБК-Україна, голова Верховної ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання ВР у п'ятницю, 24 квітня.