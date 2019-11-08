Комитет ВР попросит расширить перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки попросит Кабинет министров расширить перечень государственных предприятий, не подлежащих приватизации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, 7 ноября состоялось заседание комитета, на котором было рассмотрено несколько обращений народных депутатов.

"О включении государственного предприятия "Украинский государственный центр радиочастот" в перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации. Решение комитета: обратиться к премьер-министру Украины с просьбой рассмотреть предложение, высказанное Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации", - указано в сообщении.

Отметим, что 1 октября данная комиссия направила Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины предложения о включении "Украинский государственный центр радиочастот" в перечень объектов права госсобственности, не подлежащих приватизации.

Напомним, закон "О признании утратившим силу закона "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" вступил в силу 20 октября.

Как писало РБК-Украина, в начале ноября Кабмин расширил перечень стратегических предприятий. В частности, в перечень объектов госсобственности, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности Украины, внесли ГП "Николаевский бронетанковый завод". Таким образом, всего список расширен до 76 позиций.

Добавим также, глава государства Владимир Зеленский распорядился до конца текущего года передать 500 предприятий на приватизацию.