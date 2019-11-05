Зеленский: на приватизацию должны передать 500 предприятий до конца года

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Министерство экономики должно осуществить продажу более 40 объектов малой приватизации

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился до конца текущего года передать 500 предприятий на приватизацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

По его словам, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины должно начать подготовку к масштабной приватизации. В частности, ведомство до 31 декабря должно передать в Фонд государственного имущества Украины на приватизацию 500 государственных предприятий.

Кроме того, Министерство должно до конца текущего года осуществить продажу на электронных аукционах более 40 единых имущественных комплексов объектов малой приватизации и пакетов акций.

"Также определить топ-5 приоритетных объектов для подготовки к большой приватизации", - отметил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о приватизации нескольких предприятий Государственного управления делами. В этот перечень вошли гостиница "Днепр", Государственное предприятие "Чайка", ГП "Центрсервис", "Технострой" и "Украинские телекоммуникационные сети".

Кроме того, Кабмин допускает частичную приватизацию "Укрпошты". В частности, правительство не исключает продажу до 30% акций.