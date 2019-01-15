Комітет ВР попросить Парубія розслідувати порушення під час ухвалення бюджету-2019

Фото: глава парламенту Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Також під час засідання комітету розглянуть питання закупівлі ліків міжнародними організаціями

Члени комітету з питань охорони здоров'я у вівторок, 15 січня, планують звернутись до голови Верховної ради Андрія Парубія з вимогою провести розслідування щодо фактів порушення регламенту у ході підготовки закону про державний бюджет на 2019 рік до другого читання. Про це йдеться у порядку денному комітету на 15 січня, повідомляє РБК-Україна.

Так, комітет наполягає на проведенні службового розслідування.

"Розглядатимуться питання: про звернення до голови Верховної ради України стосовно необхідності проведення службового розслідування за фактом порушення регламенту Верховної ради України у ході підготовки до другого читання проекту закону "Про державний бюджет України на 2019 рік", - йдеться у повідомленні.

Також під час засідання комітету будуть розглядатись питання закупівлі ліків міжнародними організаціями.

"Питання про стан забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до життєво необхідних лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються МОЗ України із залученням спеціалізованих міжнародних організацій у 2016-2018 роках", - вказано у порядку денному.

Нагадаємо, на початку грудня 2018 року президент України Петро Порошенко підписав законопроект №9000 про державний бюджет на 2019 рік.

У першому читанні нардепи схвалили проект бюджету-2019 у жовтні 2018 року.

Як писало РБК-Україна раніше, Порошенко зазначав, що може не підписати бюджет-2019, якщо в головному кошторисі країни не зможуть забезпечити субсидіями тих, хто їх реально потребує.