Комитет ВР поддержал увольнение Резникова из Минреинтеграции
Комитет Верховной рады по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий поддержал увольнение Алексея Резникова с должности главы Минреинтеграции. Накануне вице-премьер Резников написал соответствующее заявление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука.
"Принято решение рекомендовать Верховной раде поддержать заявление об увольнении с должности вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова", - сообщил Мельничук в своем Telegram-канале.
Напомним, парламент планирует назначить Резникова министром обороны Украины. А его пост в Минреинтеграции должна занять нардеп Ирина Верещук.
Кроме того, глава фракции монобольшинства Давид Арахамия рассказал, почему решили уволить действующего министра обороны Андрея Тарана.