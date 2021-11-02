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Комитет ВР поддержал увольнение Резникова из Минреинтеграции

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Киев, Вторник 02 ноября 2021 15:45
Комитет ВР поддержал увольнение Резникова из Минреинтеграции Фото: Алексей Резников, вице-премьер по вопросам реинтеграции (t.me OP_UA)
Автор: Дмитрий Левицкий

Комитет Верховной рады по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий поддержал увольнение Алексея Резникова с должности главы Минреинтеграции. Накануне вице-премьер Резников написал соответствующее заявление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука.

"Принято решение рекомендовать Верховной раде поддержать заявление об увольнении с должности вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова", - сообщил Мельничук в своем Telegram-канале.

Напомним, парламент планирует назначить Резникова министром обороны Украины. А его пост в Минреинтеграции должна занять нардеп Ирина Верещук.

Кроме того, глава фракции монобольшинства Давид Арахамия рассказал, почему решили уволить действующего министра обороны Андрея Тарана.

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